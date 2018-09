Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Radio Marte: "Anti-Juve? Non scherziamo, abbiamo disputato tre buone gare, abbiamo costruito una buona squadra, molti erano scettici, invece questo inizio è stato molto positivo. Siccome abbiamo tanti ragazzi, abbiamo pensato fosse necessari avere dei giocatori di esperienza, abbiamo pensato a Boateng perché è un campione, sul campo ci può dare molto e anche nello spogliatoio, Kevin si è proprio immedesimato nel nostro progetto e in una società come la nostra ci può dare qualcosa in più. Noi abbiamo sempre avuto questa politica dei giovani, ma negli anni precedenti ci è stata data scarsa attenzione, giocatori come Acerbi avrebbero meritato la Nazionale ma non sono quasi mai stati considerati, spero che con Mancini le cose possano cambiare. La volontà è quella di fare una buona partita e ottenere un buon risultato, sappiamo che giochiamo contro la squadra più forte del campionato, ma a volte può succedere di tutti, non abbiamo un buon ricordo della partita dell’anno scorso, dobbiamo dare il massimo, lo stato d’animo è buono, vedremo".