Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo tornare subito in A. Non vendiamo, nessuno è sul mercato"

Getty Images

Aldi scena a, ha parlato anche Giovanni, ad del. Queste le sue parole."Sono state settimane di duro lavoro perché, appena terminato il campionato, abbiamo subito un po' ridefinito l'aspetto tecnico ed è da lì che dobbiamo partire con un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore che andremo a presentare lunedì e poi con tutto il resto che si va a comporre. Abbiamo l'ambizione di ritornare subito in Serie A, sapendo tutte le difficoltà che ci saranno in questo campionato. Effettivamente la conosciamo poco, ma sappiamo le difficoltà che ci potranno essere. Dobbiamo essere bravi, poi se non ce la faremo vuol dire che gli altri sono stati più bravi di noi. L'importante sarà non pensare a quello che è successo nella passata stagione. L'abbiamo già dimenticata e vogliamo ripartire col piede giusto".

"Futuro deciso? Per il momento non abbiamo ancora parlato con loro perché aspettiamo appunto la presentazione di mister Grosso, anche se con lui abbiamo già cominciato a vedere quale potrebbe essere il futuro di questa società e di questa squadra. Ci sono delle buone idee, per cui valuteremo comunque nei prossimi giorni, sapendo che abbiamo dei giocatori importanti e l'obiettivo nostro come società sicuramente non è quello di fare cessioni".- "Abbiamo tanti giocatori richiesti da altre squadre, lo sappiamo dai loro procuratori. Abbiamo parecchi nazionali. Però ripeto, siamo una società che in questo momento pensa a costruire più che vendere. In questo momento le cessioni non ci interessano, per cui nessuno è in vendita ad oggi".

- "È in fase di recupero. Sta facendo di tutto e di più con la rieducazione. Lo aspettiamo perché sappiamo che è stato uno dei motivi, probabilmente anche determinanti per quello che è successo nella passata stagione. Non abbiamo parlato del suo futuro perché in questo momento, ripeto, abbiamo cose più importanti. Poi sappiamo che si tratta del giocatore più importante che abbiamo"