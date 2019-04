Dopo la vittoria contro il Chievo per 4-0, l’allenatore del Sassuolo De Zerbi ha parlato a Sky Sport: “Sono contento, ma necessitiamo ancora di vari punti. È un campionato spaccato in due tronconi: nella parte alta c’è molto equilibrio, Juventus esclusa, nella parte bassa ancora di più. Si decide tutto nel giro di 2 punti, noi siamo finiti lì e ora ce la giochiamo. Vincendo o perdendo la prestazione la facciamo sempre, se facciamo come oggi sono sicuro che arriveranno altri punti importanti. A tratti però siamo stati bloccati e preoccupati, ma mi fa piacere perché significa che i ragazzi ci tengono tanto. Dobbiamo però aver chiaro che mai dobbiamo snaturarci, giocando in maniera corale e collettiva. Demiral? Calciatore completo: tecnico, veloce, potente, di personalità. Ha solo 21 anni, credo che abbia un roseo futuro”.