A Sky Sport, dopo la partita vinta contro la Spal, ha parlato l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi: "Stiamo raccogliendo quando meritavamo in queste sei partite. Non sappiamo se questi 13 punti siano la normalità, però ci godiamo il momento. Alleno tanti talenti, faccio i complimenti alla società che ha allestito una rosa da 21-22 ottimi giocatori. Non ho cambiato rispetto a domenica per turnover, ma perché avevo bisogno delle caratteristiche di Boga e Djuricic. Matri? Ragazzo serio, si allena con grande dedizione, ha segnato ed è il giusto premio. Il nostro segreto? Un gruppo che si allena bene, con grande voglia. Djuricic? Un mio pallino, ma dovrebbe essere di tutti quelli che amano il calcio. Mi sono arrabbiato per il gol sbagliato perché deve lasciare da parte il fumo e tenere l'arrosto. Noi come l'Atalanta? Beh, detto ad un bresciano non è il massimo (rid, ndc.) Comunque sarebbe bello perché c'è loro sono allenati da un tecnico che stimo. Non mi piacciono le squadre che giocano in punta di piedi, con le infradito. Ci vuole un giusto mix tra qualità e quantità".