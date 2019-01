Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia del match contro il Cagliari: "L’addio di Boateng non mi ha fatto piacere perché avevamo puntato tanto su di lui per personalità e tipologia di interpretare quel ruolo ma io e la società abbiamo deciso di accontentarlo perché era un’opportunità unica e irripetibile, non avrebbe più avuto una simile opportunità e quindi abbiamo fatto un passo indietro noi e c’è anche da apprezzare la società perché al di là dell’operazione che porta vantaggio di immagine a tutto Sassuolo, però perdiamo un giocatore importante. Probabilmente lo sostituiremo un giocatore, ma da parte mia non tolgo neanche l’1% dell’ambizione, della cattiveria, dell’entusiasmo che devo avere io o tutta la squadra. Siamo tristi per il suo addio ma dobbiamo metterci lo stesso entusiasmo, ancora di più, perché possiamo comunque raggiungere i nostri obiettivi. C’è stato un intoppo ma la voglia di far bene, lo spirito, non cambia, anzi raddoppia. Come cambieremo? Io cerco sempre di adattare la mia idea alle caratteristiche dei giocatori. A Babacar o a Matri non abbiamo chiesto quello che chiedevamo a Boateng, al Boa chiedevamo di uscire per dare profondità con le mezzali, Babacar e Matri invece danno profondità e chiediamo alle mezzali di lavorare da trequartisti e alla punta di attaccare la profondità. Il centravanti può avere qualsiasi caratteristica, se ha la profondità come caratteristica migliore la sfrutteremo, se ama creare gli spazi per gli altri cercheremo di creare gli spazi, possiamo anche giocare senza Babacar e Matri, con un altro falso 9 e possiamo vincere con tutti o perdere con tutti, non è un giocatore in più o in meno che sposta il risultato”.



Vittoria che manca: "Pesa molto non vincere in casa dal 21 settembre. Il Cagliari è una squadra del nostro livello con caratteristiche particolari, di forza, di prestanza, di chili, ma è una partita che possiamo fare nostra. I ragazzi sono felici per Boateng, è ben voluto dallo spogliatoio e sono tutti felici. Questo deve essere da stimolo per tutti perché se un giocatore di 32 anni è stato scelto dal Barcellona, vuol dire che tanti altri potranno fare un passo importante nella loro carriera. Era un leader ma ne abbiamo altri. Quelli che possono far di più con l’assenza di Boateng possono far di più, qualcuno potrebbe anche essere più libero dalla sua assenza, come ha detto un mio amico, libero dai comportamenti che ha in campo o anche fuori. Cagliari? Hanno giocatori fisici, forti, come Pavoletti, Joao Pedro, Barella, Ionita, Faragò. Hanno giocatori forti e veloci e quando alzano la palla mettono in difficoltà tutte le squadre. Noi conosciamo questo aspetto e proveremo a limitarli ma mi piace lavorare soprattutto sulla nostra idea". Duncan: "Vediamo. E’ tornato ieri in gruppo e ieri abbiamo fatto una giornata di recupero. Locatelli ha fatto bene, Bourabia ha sempre fatto bene, Sensi è squalificato e gioca Magnanelli, vediamo nella rifinitura. Duncan è un giocatore importante da non rischiare di perderlo e valuterà con lo staff medico. Demiral e Facundo Ferreyra? Ci sono anche loro. Le trattative però non mi interessano, siamo a 25 ore dalla partita e sono tra i nomi studiati che possono fare al caso nostro".



Difesa: "Ferrari ha avuto un problemino e ha saltato l’Inter ma Peluso e Magnani non mi sembra abbiano fatto male. Entrambi hanno fatto bene. Magnani ha alternato in questi 6 mesi prestazioni a volte molto positive e a volte non positivissime perché è normale che vada a pagare lo scotto del salto di categoria ma lo teniamo volentieri così come Peluso. Non ha fatto bene con l’Atalanta ma nessuno ha fatto bene con la Dea, io per primo, sarei felice se rimanesse con noi. Ferrari rientrerà perché è una pedina fondamentale, importante, ma chi lo ha sostituito non ha demeritato".