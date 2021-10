Al termine dei primi 45' contro il Sassuolo, Simone Inzaghi si è fatto sentire negli spogliatoi perché non soddisfatto della prestazione offerta dai suoi fino a quel momento. È quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Merito dei gol di Dzeko-Martinez, della forza di un gruppo che vuole difendere lo scudetto, ma anche della gestione del tecnico di Piacenza. Negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo ha messo a dura prova la sua voce facendo capire ai nerazzurri che la prestazione dal 15’ in poi non gli era affatto piaciuta. Sperava di ottenere una pronta reazione e invece nei primi minuti della ripresa non l'ha avuta, così è passato... alle sostituzioni che hanno cambiato il corso della sfida”