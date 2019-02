Il tifoso belga che ieri ha invaso il campo del Mapei Stadium di Reggio Emilia durante Sassuolo-Juventus per abbracciare il suo idolo Cristiano Ronaldo è stato denunciato e a breve riceverà anche il Daspo. verso la metà del secondo tempo l’invasore, di nazionalità belga, era riuscito a eludere il cordone di sicurezza degli steward, provocando una breve interruzione di gioco, un fatto su cui la squadra informativa della Questura di Reggio Emilia sta svolgendo accertamenti per verificare eventuali negligenze e responsabilità.



DASPO A BREVE - Lo spettatore, entrato a torso nudo, è stato bloccato a centrocampo dagli stessi steward ed è stato poi consegnato al personale della Polizia di Stato e accompagnato in Questura. Negli uffici è stato appunto denunciato per scavalcamento e invasione di campo: presto nei suoi confronti verrà adottato anche il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.