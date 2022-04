fa la conta a poco tempo dalla comunicazione della formazione ufficiale della Juventus per la gara col Sassuolo:in porta dopo aver lasciato il posto a Perin in Coppa Italia, davanti a lui, visto che. Sulle fasce ecco(indisponibile Cuadrado, Danilo serve a centrocampo) e. La linea mediana è obbligata: dentrocon i vari Chiesa, Cuadrado, Locatelli, Arthur, McKennie indisponibili. La scelta è in attacco, dove il tecnico ha ragionato sull'opportunità didopo tanti impegni ravvicinati. Partono avantiIl Sassuolo recuperama non Toljan, per cui a destra è atteso. Davanti a Consigli ci saranno Ferrari e Chiriches, a sinistra Kyriakopoulos. Quindi i titolarissimi:in mediana,in avanti,a supportarlo.Le partite del Sassuolo nel girone di ritorno di questo campionato sono quelle che hanno visto più tiri in totale (443, tra i 233 effettuati e i 210 ricevuti) e più gol segnati (50, tra i 28 fatti e i 22 subiti).Sfida tra gli unici due giocatori nati dall’1/1/2000 ad aver segnato almeno nove gol in questo campionato (Giacomo Raspadori e Dusan Vlahovic): Raspadori potrebbe diventare il primo italiano nato negli anni 2000 ad andare in doppia cifra in un singolo torneo di Serie A, Dusan Vlahovic è già ora l’unico giocatore nato negli anni 2000 ad esserci riuscito due volte.Il Sassuolo è, insieme al Venezia, la squadra che da più tempo attende di chiudere una partita casalinga senza subire gol in questo campionato: l’ultimo clean sheet interno è datato 26 settembre contro la Salernitana (da allora 23 gol subiti in 13 gare, sempre con almeno una rete al passivo).In tutte le ultime quattro trasferte in casa del Sassuolo in Serie A, la Juventus ha segnato esattamente tre gol (tre successi bianconeri e un pareggio, per 3-3 nel luglio 2020, in questo parziale).