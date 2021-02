Sassuolo-Spezia 1-2







Consigli 5,5: non può nulla né sulla capocciata di Erlic, né sul tocco ravvicinato di Gyasi.



Muldur 6,5: buone discese lungo la fascia, attento su Gyasi.



Marlon 6: centrale che si concede molto licenze poetiche.. calma olimpica, pure troppa alle volte. Sulle palle alte deve fare più attenzione.



Ferrari 6: innesca lui l’azione del primo gol con un bel mancino tagliato per Djuricic. Agudelo falso nove non è un problema. Viene atterrato in area da Erlic nel finale, l’arbitro Sacchi ignora un episodio che farà discutere.



Rogerio 6,5: ritrova il brio dei giorni migliori, ma Verde lo fa tribolare.



Obiang 6,5: prestazione convincente, impreziosita dall’assist per Caputo, macchiata tuttavia dalla marcatura così così su Erlic al momento del pareggio spezzino.



(dal 36’ s.t. Magnanelli sv)



Locatelli 6: braccato dai centrocampisti bianconeri, cerca spazio per giocare. Giornata complicata, meglio nella ripresa.



Traorè 6,5: salvataggio incredibile sulla linea di porta al 18’, non riesce a ripetersi più tardi sull’incornata vincente di Erlic mentre fa la guardia al secondo palo. Bello l’assist per Djuricic (gol annullato) e la conclusione deviata in angolo da Provedel.

(dal 18’ s.t. Defrel 6: appena entrato fa subito ammonire Erlic, poi spara appena sopra la traversa un bel tiro dal limite)



Djuricic 6,5: con un colpo di tacco volante fa saltare la pressione degli aquilotti liberando Obiang nell’azione del gol. Poco dopo segna, come all’andata, ma stavolta il Var annulla per un fuorigioco di rientro sfuggito ai più. Si spegne nella ripresa.



(dal 18’ s.t. Berardi 6: non affonda quasi mai, si limita a servire i movimenti negli spazi dei compagni)



Boga 6: partita adatta alle sue caratteristiche, ma dopo la mezzora sente tirare in contropiede e si sdraia per terra.



(dal 38’ p.t. Haraslin 5,5: solo una conclusione degna di nota, smanacciata in angolo da Provedel. De Zerbi lo toglie per l’assalto finale)



(36’ s.t. Raspadori sv)



Caputo 7: lanciato in porta da Obiang dopo una splendida combinazione neroverde spiazza Provedel e segna l’uno a zero. Super Ciccio! Nella ripresa però perde brillantezza.







De Zerbi 6: cross e palle ferme sono i problemi principali del Sassuolo. La prestazione c’è stata, è mancato il risultato.