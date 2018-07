Nella giornata di ieri Rogerio è tornato ufficialmente al Sassuolo, in prestito dalla Juventus. L'esterno mancino, dopo il test amichevole con la Selezione Wipptal, ha parlato a Sassuolo Channel: "Siamo felici per i nuovi acquisti fatti dalla società, sono calciatori che possono darci tanta qualità. Speriamo di fare un bel campionato. L'amichevole è servita per mettere benzina nelle gambe e dobbiamo continuare così per arrivare al meglio alla prima uscita in Serie A".



Su Boateng: "Lo guardavo quando giocava al Milan. Sono felice perché è un campione che porta esperienza, noi giovani siamo contenti di giocare con lui per crescere".



Sul suo ritorno: "Sono felice per questo, lo volevo perché penso che qui possa fare più minuti. Spero di confermarmi e aiutare la squadra. Con l'arrivo di De Zerbi posso migliorare tanto il mio gioco perché è uno che fa giocare bene la squadra e sa gestire il gruppo".