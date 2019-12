Forse è arrivato il momento di cambiare rigorista, cosa ne dite? Mi spiace accogliere così, dopo un infortunio durato circa un mese, il rientro di Berardi, che oggi tra l’altro ha pure segnato su azione, giocando anche bene contro il forte Cagliari (2-2). È che subire un pareggio al novantesimo per l’ennesima volta.. toglie i filtri. Bisogna che ci raccontiamo la verità altrimenti è brutto. Il rigore sbagliato dall’esterno neroverde sul 2-1 avrebbe garantito un margine importante, prima dell’assalto finale dei sardi. Invece Mimmo l’ha sparata sulla traversa con poco giudizio. Il primo rigore che ci concedono in questa stagione, lo sprechiamo così, contro un Cagliari quarto in classifica e letteralmente dominato. Ci vogliamo proprio fare del male da soli.



Veniamo al dunque: in 7 anni di Serie A Berardi ha sbagliato 6 rigori, praticamente uno a stagione. Le eccezioni riguardano il primo anno, quando ne realizzò 6 senza fallirne uno, e il 18/19 quando andò dal dischetto soltanto una volta e punì il solo Handanovic. Berardi dagli undici metri sta vivendo un po’ di rendita, ammettiamolo. Si è presentato bene nei primi due anni di massima serie (12 reti e un solo errore il 28 ottobre 2014 contro l’Empoli, portiere Davide Bassi), poi dalla stagione 15/16 qualcosa ha smesso di funzionare. Da quando su 5 rigori ne fallì 2 (contro Szczesny giallorosso il 2 febbraio e contro Viviano della Samp il 20 aprile 2016), da allora assistiamo a una specie di declino limitato a questo preciso fondamentale. Nella stagione 16/17 ne segna 2 ma sbaglia davanti a Donnarumma (26 febbraio) e nel 17/18 si ripete: su tre rigori totali fallisce contro Alberto Brignoli a Benevento (19 novembre, c’era De Zerbi in panchina con gli Stregoni). Dello scorso anno si è già parlato e ora viene questa traversa di oggi al 65’. Insomma, le percentuali generiche non bastano, serve storicizzare e prendere atto di una progressiva perdita di freddezza del ragazzo dagli undici metri. Cambiare si può? Dovesse succedere per volere suo o del mister, gli vorremo ancora più bene, statene certi.