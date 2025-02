Scaloni: "Lautaro? Mai preoccupato, ma c'è una locura"

ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, ho grande curiosità e voglia di vedermi una delle partite più importanti della stagione italiana, una sfida arricchita dal duello a distanza tra due dei migliori attaccanti del mondo. Lautaro Martinez sta benissimo, è in uno stato d'animo perfetto, nel 2025 sta segnando tanti gol, e

: si abbassa per far salire i centrocampisti e dialogare con loro, i suoi movimenti non sono mai casuali e sono sempre positivi per la squadra. La sua intelligenza tattica lo rende molto più di un semplice attaccante. È un giocatore che c'è sempre, che segni o no è vitale e fondamentale nel funzionamento della sua formazione. Per questo non mi sono mai preoccupato. E poi anche perchéHa la fascia da capitano perché è il giocatore simbolo dell'Inter, la fascia ha un grandissimo valore ma in generale Lautaro è largamente il giocatore più riconosciuto tra i nerazzurri, oltre a essere campione del mondo. È un prestigio che si è guadagnato disputando grandissime stagioni nelle quali ha mostrato sempre una regolarità mostruosa, cosa molto molto difficile per un attaccante in un campionato come la Serie A"., una locura. Questi ragazzi praticamente non hanno avuto vacanze dalla Copa America dell'anno scorso. Sono tornati nei loro club e non si sono mai fermati: 6 patite di qualificazione Mondiale in Sudamerica con relativi viaggi di andata e ritorno. Mi sembra sia arrivato il momento di sedersi a parlare per disegnare un calendario un po' più tranquillo che vada bene tanto per le nazionali come per i club. Lautaro può chiudere la stagione il 13 luglio con la finale del Mondiale per club, e rapidamente inizierà la nuova, che porterà al Mondiale delle nazionali dell'estate del 2026. E quante partite avrà giocato? Sarà una stagione record e speriamo che non succeda niente, perché per livello e quantità di partite è normale che i giocatori finiscano come finiscono: stanchi e infortunati. Bisogna parlare: che ognuno porti le sue idee ma

è la squadra costruita meglio in Italia? Se parliamo di costruzione non so, perché ci sono altri club con rose di livello, molto competitive, però, fanno tutto in maniera tanto naturale che per gli avversari è molto difficile controbattere questa fluidità. Tutti dicono che, è tutto così chiaro che diventa difficile da fermare".

del Como? Spero sia un giocatore della nazionale per tutta la vita, fino a quando vorrà. Abbiamo grandissime speranze riposte in lui. Procederemo con calma come stanno facendo nel Como, proteggendolo, volendogli bene e dandogli la possibilità di giocare con grandi giocatori. Ha avuto la fortuna di essere preso da una squadra che gioca il calcio che vuole lui e da un allenatore che lo apprezza e che intende il calcio come piace a lui. Al contrario sarebbe stato difficile adattarsi in Italia per un ragazzo tanto giovane. In più ha una testa di livello ed è un ragazzo tranquillo, tutto aiuta".

? Paulo ha giocato spesso, e questo è importante. È sempre stato nei nostri piani, poi nelle ultime partite gli abbiamo preferito Nico Paz. Vedremo nella prossima lista di convocati. Però con Ranieri ha ricominciato a giocare, così come Leandro Paredes: hanno trovato una tranquillità importante all'interno del club".? Non possiamo obbligare nessuno, non possiamo impedire a un giocatore che faccia la sua scelta, e Mateo ha optato per l'Italia. Ora succede spesso: Nico Paz e Alejandro Garnacho hanno scelto l'Argentina invece della Spagna e siamo contenti ma ripeto, non ci si può intromettere nelle decisioni di una persona. Che poi è anche un calciatore, ma l'uomo viene prima dello sportivo".