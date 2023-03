Prima sceltache in estate cambierà molto tra difesa e centrocampo. L'addio di Skriniar, il futuro incerto di Acerbi, Bastoni e De Vrij, obbligheranno Marotta a tornare sul mercato, a caccia di profili di qualità, di giocatori da Interche anche in questa stagione ha giocato con ottimi risultati anche da centrale di centrocampo. Scalvini ha tutto per essere il rinforzo giusto: è giovane, italiano, polivalente ma per tutto questo è anche molto costoso. Lo sa bene l'Inter, che come raccontato da Calciomercato.com , già due anni fa aveva incontrato il presidente Percassi per parlare del talento di Chiari.ma ogni discorso era prematuro. Nel frattempo il prezzo di Scalvini è schizzato alle stelle: per portarlo via a Gasperini servono più di 40 milioni di euro. E per abbassare la cifra sta pensando si giocarsi la carta Fabbian.Scalvini non ha fretta di partire, ma è lusingato dall'interesse delle big. In un'intervista concessa al Corriere della Sera di Bergamo non si è sbilanciato sul futuro: "Che effetto fa sapere che valgo 40 milioni? Anche grazie al mio carattere riesco a rimanere indifferente, cerco di stare il più lontano possibile da queste cose, penso al campo, agli allenamenti, a tutto ciò che riguarda il calcio vero e proprio, sono focalizzato solo su quello.