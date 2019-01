Niente scarcerazione per Marco Piovella. Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno dato negativo alla richiesta di scarcerazione della difesa del 'Rosso', uno dei capi dei Boys della Curva Nord nerazzurra. Piovella era stato arrestato nei giorni scorsi per rissa aggravata negli scontri prima di Inter-Napoli: spetterà ora al gip di Milano Guido Salvini decidere sulla richiesta di domiciliari per l'ultrà interista.



Sviluppi anche per quanto riguarda la morte di Daniele Belardinelli: imminente a Napoli il sequestro della seconda vettura che, assieme alla Volvo40 già sequestrata, avrebbe travolto l'ultrà del Varese.