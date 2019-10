. Il suo strepitoso inizio di stagione con l'Inter ha ricevuto l'ennesimo timbro di garanzia nell'ottima prestazione - specialmente nel primo tempo - al Camp Nou, contro quel Barcellona che lo segue ormai da anni. Nel 2018 una missione di alcuni uomini della dirigenza catalana al Mapei Stadium servì per memorizzare il nome del centrocampista classe '95, ai tempi metronomo al Sassuolo; oggi, la sua maturazione impressiona e- Nella notte del Camp Nou, infatti, Sensi ha dimostrato ancora qualità, giocate, ritmo e personalità fuori dal comune. Gli uomini di spicco della dirigenza blaugrana sono rimasti ancora una volta colpiti dai numeri del centrocampista nerazzurro: crescita continua, un lavoro pregevole con Barella e Brozovic fino al comprensibile calo fisico dopo sette partite consecutive senza sosta. Per caratteristiche, Stefano rimane una pedina che: chiaro che è impensabile portarlo via all'Inter a breve giro, Sensi sarà certamente riscattato per un totale di 25 milioni e rimarrà colonna portante di Antonio Conte. Ma il Barcellona non lo perde di vista, anzi. Gradisce. Sempre di più. Ascolta "Sensi colpisce il Barcellona: la reazione dei dirigenti post match del Camp Nou" su Spreaker.