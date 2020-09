Dal ritiro della nazionale spagnola, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos parla anche del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona: "Dobbiamo starne fuori. Si è guadagnato il rispetto per decidere il proprio futuro. Non so se questo sia il modo migliore però. Per il calcio spagnolo, per il Barça e per noi ci piacerebbe che continuasse. Rende migliore la Liga, la sua squadra e più belli i Clasicos. Il mio rinnovo con il Real? Non è stato affrontato, ma non crea disagio. Non ho mai pensato di lasciare il Real, no credo ci siano problemi".