L’effetto Ronaldo si fa sentire immediatamente sulle lavagne dei bookmaker. La Juve, che già senza CR7 ha dominato le ultime sette stagioni di Serie A, con l’arrivo del portoghese non può che rafforzare la sua posizione. L’effetto è lampante se si fa il paragone tra le quote scudetto di un anno fa e quelle di oggi, subito aggiornate dai bookmaker dopo la chiusura dell’affare del secolo. Più o meno a luglio del 2017, non appena la Juve cedette Leo Bonucci al Milan, la quota su un altro trionfo bianconero era fissata intorno a 1,80. Adesso - dopo un repentino taglio operato nella serata di ieri - la squadra di Allegri si assesta a 1,45 su 888sport.it. Quello che impressiona di più, però, è un altro aspetto. Ronaldo logora chi non ce l’ha, si potrebbe dire parafrasando la massima di un longevo politico della Prima Repubblica. E in effetti è proprio guardando le quote delle altre pretendenti al titolo che ci si rende conto di quanto abbia inciso CR7: il Napoli è sempre il primo inseguitore in tabellone, ma sugli azzurri la valutazione è salita a 4,00 a 7,00 rispetto a un anno fa.