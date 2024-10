Serie A, Casini: "Lavoriamo al Var a chiamata"

Getty Images

Sono tante anche in questo avvio di stagione le polemiche che circondano la tecnologia che assiste gli arbitri e tra le soluzioni invocate c'è quella di garantire agli allenatori una sorta di challenge come accade in altri sport.- Di questo ha parlato Casini, presidente di Lega Serie A, ospite negli studi di DAZN in occasione del big match tra Milan e Napoli: "Noi come Serie A abbiamo fatto diverse proposte che vanno nella direzione dell'innovazione. Poi se parliamo di innovazione delle regole dico che quelle spettano all'IFAB e alla FIFA. Si sta discutendo molto del VAR a chiamata, un tema che è tornato d'attualità dopo queste prime giornate. Dietro a queste innovazioni però ci sono delle regole che poi vanno attuate, bisogna creare dei team e delle squadre per decidere le chiamate stesse".

- Casini si è poi soffermato sulla riforma dello Statuto FIGC che garantirà maggiore autonomia alla Serie A: "E' una settimana in cui si chiuderanno delle proposte di riforma per una Serie A più autonoma e forte, che in questo modo aiuterà maggiormente tutto il calcio italiano".