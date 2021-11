In attesa che si torni in campo per la tredicesima giornata di Serie A il portale Transfermark ha pubblicato un interessante statistica sui giocatori maggiormente utilizzati/minuti giocati in questo primo terzo di stagione: a comandare questa speciale classifica gli "stakanovisti" Dusan Vlahovic della Fiorentina, Nicolo' Rovella del genoa e Wilfried Singo del Torino, tutti e tre con 12 presenze su 12 e con oltre 1000 minuti di impiego ciascuno: in pratica sono gli unici giocatori ad avere giocato ad oggi tutte le partite dall'inizio in campionato.