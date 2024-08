Serie A Enilive, perché i capitani scenderanno in campo senza fascia

40 minuti fa



Prima giornata di campionato e prima iniziativa della Serie A Enilive tesa a sensibilizzare su un argomento d'interesse sociale. In occasione dell'avvio del torneo, è stata scelta un`iniziativa per dare il benvenuto a ENILIVE, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, nuovo Title Sponsor della competizione fino al 2027.



SENZA FASCIA - Tutti i capitani delle squadre scenderanno in campo senza la fascia al braccio ma tenendo in mano un gagliardetto con il logo Serie A ENILIVE. Dopo il tradizionale saluto tra le due formazioni, un ragazzo/a farà il suo ingresso in campo indossando una divisa personalizzata "Serie A Enilive" che riporterà uno speciale messaggio “Giochiamo con Lealtà”. Il ragazzo/a metterà quindi la fascia PEACE al braccio dei due Capitani, un gesto che segnerà simbolicamente la nascita della Serie A Enilive 2024/2025.