Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1: i 5 club che saranno le sorprese del 2024/25

Cos’hanno in comuneFacile, hanno vissuto delle stagioni esaltanti nel. Quella trascorsa è statae proprio loro sono stati i club che, ribaltando i pronostici, si sono insediati nelle zone alte delle rispettive classifiche e si sono guadagnati l’accesso allaCerto, confermarsi sarà più difficile, ma nessuno potrà cancellare i ricordi di stagioni forse irripetibili per i tifosi di queste squadre. La domanda è altrettanto semplice?Ne abbiamo selezionato 5, una per ognuna delle 5 top leghe europee.

Il tredicesimo posto della passata stagione non ha soddisfatto loche ha allontanatoe assegnato la panchina a. Il mercato ha portato Ma una squadra che sempre più sta assumendo i contorni di unI londinesi d’altronde condividono con gli alsaziani la stessa ambiziosa ma confusionaria proprietà. In Ligue 1 però gli investimenti die co. potrebbero portare a dividendi superiori.Reduce da un deludente 12esimo posto, il 2024/25 dovrà essere la stagione della rivalsa per il. Sul mercato sono stati spesi circache hanno portato tra gli altriche si vanno ad aggiungere a una rosa che può già contare su certezze come. Nelle prime due giornate è arrivata una vittoria e una sconfitta, patita però contro il Bayern Monaco in una gara combattuta fino alla fine. Certo, i tempi di Dzeko e Grafite difficilmente torneranno, ma per la squadra diun piazzamento tra le top 7/8 e un ritorno in Europa potrebbe essere alla portata.

– Una conferma è quella che si attendono in casa. Da neopromossi, i baschi si sono issati fino alla decima posizione e l’avvio del 2024/25 ha confermato le loro ambizioni. Sono arrivati, grazie anche all’arrivo didal Porto. Il mercato – come in tutto il campionato spagnolo – non è stato molto ricco: sono stati investiti meno di 10 milioni di euro ma con il lavoro disi punta di nuovo alla top 10.Nel campionato più ricco d’Europa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Le big rischiano costantemente di incappare in stagioni da dimenticare e c’è margine per inserirsi, senza dover magari arrivare alle vette delLa squadra che ha chiuso la stagione in modo migliore tra le outsider è ilche, grazie alla guida di, subentrato a metà annata, è riuscito a infilare un filotto di risultati che potevano proiettarlo a un campionato di vertice. Il mercato però non è stato molto clemente. Sì sono arrivatiè rimasto alla finema le cessioni dihanno indebolito i londinesi che sono partiti con un solo punto in 3 gare. Più promettente l’avvio del: i Seagulls d’altronde hanno speso bensul mercato.gli arrivi a fronte delle cessioni diun arsenale affidato al più giovane allenatore della Premier,. Il limite per loro è solo il cielo.

Nonostante un calendario in salita con Fiorentina, Milan e Napoli, ilè riuscito ad accumulare 4 punti nelle prime 3 ma avrebbero potuto essere anche di più. Dopo un campionato di Serie B vinto quasi in carrozza, la squadra diè cambiata pochissimo e, sfruttando dei meccanismi ormai oliati, è partita a razzo. Dal mercato sono arrivati, gioiellino dell'Anversa, il portiere giapponese, promettente centrale ex Sampdoria,sulla fascia sinistra e due esterni offensivi già pronti per la Serie A come. Un esborso oltre i 30 milioni che certifica le ambizioni della proprietàe proietta i gialloblù, al rientro nel massimo campionato, a una stagione con una. Una volta ottenuta questa poi nulla vieta di sognare. Passare nella parte sinistra della classifica potrebbe essere un obiettivo concreto e, grazie a stelle in rampa di lancio come, al Tardini ci si divertirà.