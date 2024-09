Fantacalcio, 5 nuovi acquisti subito titolari: puntate su di loro

, si parte. Anche i ritardatari approfitteranno di questa sosta per le nazionali per riunirsi pere far partire le proprie leghe. Occhio però a non farsi beffare dalleci saranno giocatori ad aver overperformato, altri che non hanno giocato ma lo faranno in futuro, altri ancora che sono appena arrivati e promettono di ribaltare le gerarchie. Proprio su questi giocatori ci concentriamo:

– Consigliato(Roma), appena arrivato nella difesa di De Rossi ma pronto a diventarne un pilastro. Che si giochi a 3 o a 4, l'ex Atletico Madrid punta alla titolarità. Garanzia assoluta, puntate su di lui.Attenzione anche a(Juventus). L'esordio contro la Roma è stato promettente, gli sviluppi futuri potrebbero essere esaltanti. L'ex Porto può prendersi il posto da titolare nel ruolo di esterno destro offensivo: Thiago Motta punta su di lui e per ora è davanti nel ballottaggio con Nico Gonzalez.Un altro giocatore che è partito in quarta è(Milan). Una roccia in difesa che, quando arriva in attacco, diventa un bomber come dimostra il gol alla Lazio. Titolare, utile per il modificatore, una certezza.

Un ritorno gradito ai fantacalcisti è quello di(Fiorentina). Subito gol all'esordio stagionale contro il Monza, ne farà altri e porterà anche tanti assist. Unico dubbio la sua tenuta fisica ma l’ex Inter e Atalanta è un must.Nuovo arrivo in Serie A:(Bologna). L'ex Tolosa si giocherà una maglia da titolare con Castro, ma parte in netto vantaggio. Forte fisicamente, dal gol facile e bravo nello stretto, l’olandese potrebbe essere la sorpresa della stagione.