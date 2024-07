Serie A, quanti cambiamenti anche tra gli arbitri: ecco chi lascia e chi sarà promosso

Getty Images

Calciomercato avviato ma non solo per le squadre. Ancheinfatti tira le somme della stagione terminata a maggio e si prepara alla prossima che inizierà ad agosto.Il più noto tra quest'ultimi è certamente Danieledella sezione di. Internazionale, impegnato negliin corso di svolgimento in Germania, il fischietto ha deciso di smettere alla fine di questa competizione e per lui si aprirà un futuro diverso. Non ha ancora deciso cosa farà da grande ma è forte la sua candidatura alla presidenza dell'Aia, conche resterà designatore. Con Orsato, sono stati dismessi Niccolòdella sezione di Firenze, Giacomodella sezione di Pescara, Matteodella sezione di Asti, Danieledella sezione di Varese e Manueldella sezione di Arezzo.

Promossi invece a nuovi arbitri della5 profili: sono Alberto Rubendella sezione di Torre del Greco, Valeriodella sezione di Siena, Simonedella sezione di Direnza, Mariodella sezione di Roma e Gabrieledella sezione di Avezzano.