Gli errori difensivi nel match contro il Sassuolo sono costati il primo posto alla Juventus, che ora ha un punto di ritardo rispetto all’Inter. Con il Napoli fuori dai giochi, la squadra di Conte si è quindi imposta come prima minaccia dei campioni d’Italia e anche sulla lavagna nerazzurri e bianconeri sono molto vicini, come riporta Agipronews. La Juventus resta favorita e si gioca campione a 1,55 e l’Inter (ora a 2,75) continua a recuperare.