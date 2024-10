Getty Images

Serie B, i bookie puntano sul ritorno in A del Sassuolo: in quota avanza il Pisa e frena il Palermo

5 minuti fa



Il Pisa di Pippo Inzaghi è in testa, in Serie B, con 22 punti in nove giornate, ma sulla lavagna per il primo posto finale comanda il Sassuolo – al momento terzo – offerto a 3,50, contro il 5,50 di inizio ottobre. I toscani – con quattro punti di vantaggio in classifica sugli emiliani – devono invece inseguire, in quota, a 5, in discesa rispetto all'8 di tre settimane fa. Subito dietro la coppia Cremonese-Palermo, appaiati a 6. Con solo una vittoria nelle ultime quattro partite, i siciliani hanno quindi perso la “pole”, a 5, di inizio mese. Più staccato, a 7,50, lo Spezia di Luca D'Angelo, secondo in campionato, mentre si gioca a 12 il colpo di una Sampdoria in rimonta, ma ancora lontana dalle zona promozione.