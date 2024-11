Getty Images

Serie B: il Sassuolo stacca tutti nelle quote promozione, Pisa e Spezia le alternative dei bookie

4 minuti fa



Dopo dodici giornate di Serie B, il Sassuolo si conferma in scia alla capolista Pisa in classifica e vede la promozione sulla lavagna antepost. Quote rasoterra per la risalita in Serie A degli emiliani, offerta a 1,05. I toscani, finora dominatori del campionato, inseguono a 1,80 davanti allo Spezia – ancora imbattuto – proposto a 2,25 per completare il podio virtuale. Se le prime tre della classe hanno tutte vinto, passo falso invece per il Palermo – un solo successo per i rosanero nelle ultime cinque partite – ora offerto a 2,50, e per la Cremonese, indicata a 2,75. Sconfitta anche per una Sampdoria, vista a 4,25, in leggero vantaggio sul Cesena, a 4,50 volte la posta.