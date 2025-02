Serie B, Pisa e Spezia frenano in campo ma non in quota: per i bookie Sassuolo già in A, la Cremonese...

Cinque punti di vantaggio sulsecondo e nove dalloterzo. Il- grazie alla vittoria di Mantova e alla frenata delle due dirette inseguitrici- vola spedito verso la serie A, tanto che il primo posto è a bassa quota a 1,10 su Better . Perde in casa il Pisa, sconfitto a sorpresa in casa dal Cittadella. Non ne approfitta però lo Spezia, fermato sul pari dal Palermo: il salto di categoria delle due squadre non si sposta da sette giorni fa e vale rispettivamente 1,15 e 1,75.Chi invece rosicchia punti alle due squadre è la Cremonese, vittoriosa sul Sudtirol: la Serie A per i ragazzi di mister Stroppa è in lavagna a 3,75, in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era offerta a 5,50. Più staccate, infine, Palermo, Bari e Cesena, pagate 5,50, 6 e 7. Infine, si gioca a 7 la 'sorpresa' Sampdoria, attualmente quattordicesima in classifica ma reduce da due vittorie consecutive.