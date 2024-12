Getty Images

Serie B, Sassuolo irraggiungibile: per i bookie promozione ormai certa, avanzano ancora Pisa e Spezia. In quota sorpresa Catanzaro

14 minuti fa



Una macchina perfetta o quasi. Il Sassuolo sbanca anche lo 'Stirpe' di Frosinone, mette la sesta e sembra ormai essere padrone del proprio destino. La quota per la vittoria della Serie B scende ancora e vale 1,40. Le due formazioni più accreditate a dare battaglia al primo posto dei neroverdi di Grosso sono Pisa e Spezia, date rispettivamente a 5 e a 6.



Sono proprio i toscani di mister Inzaghi e i liguri di D'Angelo le due squadre che, secondo i bookie, lotteranno fino alla fine per conquistare la promozione in Serie A: il salto di categoria è infatti in lavagna a 1,70 e a 2. Tra le big, frenano ancora Cremonese e Palermo, reduci da un pareggio e una sconfitta nell'ultimo turno, la cui promozione paga 3 e 5. Brusco stop anche per il Bari, perdente a Pisa, la cui quota sale a 5 rispetto ai 3,25 della scorsa settimana. Tra le possibili sorprese, fari puntati sul Catanzaro, vittorioso a Palermo e imbattuto da 14 turni, il cui salto di categoria è in lavagna a 5.