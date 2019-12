Dopo sette ko consecutivi il Fano cerca una vittoria vitale per ridare fiato a una classifica più che deficitaria: i granata sono ultimi con appena 10 punti in 17 partite, a sette lunghezze dalla zona salvezza. La società, in settimana, ha provato a dare la scossa esonerando Gaetano Fontana e mettendo in panchina Marco Alessandrini, profondo conoscitore dell'ambiente avendo giù guidato a più riprese i marchigiani. Riuscirà il nuovo tecnico a muovere finalmente la classifica? Il prossimo turno, la trasferta contro il Cesena, è ostico, soprattutto considerando il fatto che i romagnoli cercano a soli due punti dalla zona play off, cercano punti per lanciarsi nella corsa agli spareggi promozione. E in effetti anche l'analisi dei bookmaker è orientata verso il segno «1», offerto a 1,65 sul tabellone Sisal Matchpoint. Il pareggio sale a 3,50, mentre per Mister Alessandrini l'esordio col botto, ossia con una vittoria, è un'impresa da 5,25, secondo Agipronews.