Serie C, un nuovo caso Capuano al Taranto? Gautieri e il suo vice saltano la trasferta di Avellino

nel dodicesimo turno del girone C del campionato di Serie C.I due hanno infatti presentato un certificato medico che attesta la loro indisponibilità per le sedute di allenamento dei prossimi giorni e per la partita, prevista per domenica (alle ore 15).Questa la nota ufficiale del Taranto: "Gli stessi non potranno guidare le prossime sedute di allenamento e non saranno presenti in panchina nella trasferta di Avellino.. A mister Gautieri ed a mister Chiaiese, il club rossoblù augura una pronta guarigione".L’allenatore campano, protagonista nella passata stagione di un campionato importante impreziosito dalla qualificazione ai playoff,I problemi col Comune di Taranto - presto oggetto di ristrutturazione - in merito all’agibilità dello stadio “Iacovone” per le partite casalinghe ed il disimpegno dell’ex patron Massimo Giove, con tanto di smantellamento della squadra, hanno poi portato alla separazione con Capuano. E nemmeno il recente avvento del nuovo proprietario, l’inglese Mark Colin Campbell, sembra dunque aver riportato la necessaria serenità.