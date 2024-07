Simeone, spunta la Juventus: approcci per il Cholito e Retegui

Getty

Lasi muove anche per la zona centrale dell'attacco, coperta daal quale però serve un vice: Kean, infatti, è stato ceduto alla Fiorentina, mentre Milik, che ha saltato Euro 2024 per via di un infortunio, rimane in bilico. Per questo,mentre dirigono il grosso delle energie sui tre colpi maggiori che mancano, ovvero difensore, centrocampista offensivo ed esterno d'attacco.Giovanniè una delle opzioni disponibili. Il Cholito, chiuso negli ultimi due anni da Osimhen, sarà comunque una seconda scelta del Napoli che si avvicina a Lukaku; inoltre, l'ottimo precampionato di Cheddira sta insinuando altri dubbi nella testa di Antonio Conte. Per cui il figlio d'arte, e ha già intrattenuto contatti con lache potrebbe dirottare Noslin sull'esterno per fargli posto al fianco di Castellanos. Un'altra possibilità è la Juventus, come riportato oggi dal Corriere dello Sport: si formerebbe una coppia di ex viola con Vlahovic.

Intanto il Genoa è orientato a tenere Gudmundsson e Vasquez, ma potrebbe lasciar partire, cercato proprio dalla Fiorentina prima dell'arrivo di Kean e adesso accostato alla Roma dopo il naufragio dell'operazione En-Nesyri. l'italo-argentino è un, per quanto la richiesta iniziale dei rossoblù,, non sia delle più abbordabili. Gli ottimi rapporti tra i club e magari l'inserimento dipossono facilitare le operazioni nel prossimo futuro.