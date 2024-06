Sinner si ferma: in finale al Roland Garros ci va Alcaraz

GETTY

L'altoatesino è stato battuto in semifinale da Carloscon il punteggio diDomani lo spagnolo si giocherà dunque la possibilità di, titolo che manca anche all'italiano che però in questo 2024 ha già portato a casa il primo grande torneo della stagione,, posizione conquistata negli ultimi giorni e a cui ha contribuito, oltre alla straordinaria prima metà di 2024 di Sinner, anche il ritiro sempre da questo torneo di Nole, numero uno uscente.

La gara è stata, come si poteva attendere, durissima. Il primo set in realtà aveva fatto sperare che la contesa potesse essere risolta in scioltezza. Sinner si è aggiudicato la prima partita per 6-2, senza grossi patemi. Alcaraz però ha reagito già dal secondo set, vincendolo 6-3 e cambiando ritmo. Quando pareva che lo spaganolo potesse prendere in mano la gara, sfruttando anche i crampi dell'italiano, ecco però il colpo di reni. Sinner ha chiuso un solidissimo terzo set sul 6-3 e si è andati al quarto set con la possibilità di chiudere il match. È stato questo quello più equilibrato del match e lo ha vinto Alcaraz con un provvidenziale break nel decimo game (6-4 per lui). Al quinto set la stanchezza è diventata un fattore e lo spagnolo è subito parso quello più brillante. Grazie a una partenza sprint si è portato sul 3-0, da lì ha poi gestito il vantaggio fino al 6-3 che ha chiuso il match.