AFP via Getty Images

Skriniar non convocato nel Psg: cosa succede sul mercato

5 minuti fa



Dal campo arrivano segnali di mercato, dalla Francia arrivano indicazioni per la Serie A. Con la Juventus diretta interessata. Stasera il Psg capolista in Ligue 1 ospita il Saint Etienne nel posticipo della 17a giornata, partita in programma alle 20.45 con Luis Enrique che ha diramato la lista dei convocazioni nella quale spiccano due assenze: Milan Skriniar e Randal Kolo Muani, in uscita dal club francese e protagonisti in questo mese di trattative. I due giocatori erano stati convocati per la gara di Coppa di Francia contro il Lens, e potrebbe essere stata quella l'ultima volta.



SKRINIAR - Entrambi in uscita dal Psg, su Kolo Muani c'è una situazione aperta con la Juventus e l'agente di Skriniar è al lavoro per mettere fine a un'esperienza che non è mai decollata del tutto. Il difensore slovacco è stato accostato a diversi club di Serie A dove ha già giocato con le maglie di Sampdoria e Inter, l'ultima idea dei francesi era quella di inserirlo nell'affare Kvaratskhelia proponendolo al Napoli, ma la contropartita scelta non scalda molto gli azzurri che per far partire l'attaccante georgiano vorrebbero un'offerta senza giocatori e che si aggiri intorno ai 75 milioni. Non è escluso però che qualche club di Serie A possa pensare davvero a un ritorno di Skriniar in Italia a gennaio, magari provando a farsi tendere una mano dal Psg con l'ingaggio.