Skuhravy: "Pinamonti non è da Genoa, lo hanno sempre mandato via". La replica di Raiola: "Skuhravy non conosce il calcio"

Reduce dalla sconfitta per 1-5 sul campo dell'Atalanta – più in generale da tre sconfitte di fila e da quattro nelle ultime cinque – e con una situazione societaria più precaria dopo l'annuncio dell'ad Blasquez della messa in vendita della società, il club rossoblùL'attaccante classe '99, arrivato in prestito oneroso dal Sassuolo questa estate,, centavanti della Repubblica Ceca che tra il 1990 e il 1995 ha realizzato 58 gol in 163 partite. Risultando il quinto miglior marcatore all-time del Genoa.Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "L'anno scorso è retrocesso con il Sassuolo, con tutto il rispetto... Non sono giocatori da Genoa, non sono giocatori da Serie A, fatta eccezione per qualcuno che c'era già l'anno scorso". Frasi molto forti, destinate inevitabilmente a far discutere e che sono arrivate contestualmente a quelle di apprezzamento per Mario Balotelli, che resta un'idea per i rossoblù anche dopo l'ingaggio dello svincolato Gaston Pereiro., agente di Andrea Pinamonti, che attraverso una story su Instagram ha risposto per le rime a Tomas Skuhravy: “– è stato proprietà dell'Inter fino a due anni fa e i prestiti sono stati fatti per sviluppare il calciatore. Acquistato in seguito dal Sassuolo, dove ha disputato due stagioni di altissimo livello. Ora è pronto a dimostrare il suo valore con uno dei club più prestigiosi d'Italia! E”.Dall'inizio della stagione,vinto ai calci di rigore dai blucerchiati.