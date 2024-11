Getty Images

Sky: Roma, mistero Dybala. Juric lo annuncia fuori, ma lui aveva un provino un'ora e mezza dopo

57 minuti fa

Ivan Juric ha annunciato l'assenza di Paulo Dybala per Roma-Bologna, 12esima giornata di campionato all'Olimpico. "Dybala nel riscaldamento ha sentito un fastidio, e ieri voleva allenarsi ma il fastidio rimane e non ci sarà".



Un quadro abbastanza chiaro, voglia di non rischiare e di preservare il talento argentino che in carriera e specie negli ultimi anni è sempre stato incline a problemi fisici. Eppure, Sky ha svelato un retroscena molto particolare.



Come riporta Paolo Assogna, infatti, era in programma un provino alle 13:30, ovvero un'ora e mezza dopo la conferenza stampa del tecnico. In quell'occasione si sarebbero capite le reali condizioni della Joya, ma Juric, a quanto pare, non ne ha avuto bisogno.