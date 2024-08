Inter, ecco la terza maglia 2024/25: confermato il giallo e nero, particolare il baffo Nike

Continuano ad arrivare indiscrezioni sempre più importanti per laper la. Da tempo è stata rivelata la trama di colori che doveva campeggiare sulla divisa ma ora il noto sito web FootyHeadlines, specializzato nelle anticipazioni sulle maglie da gioco dei club di calcio, ha svelato proprio una maglia esempio già realizzata dalla Nike in cui, di fatto, mancano soltanto lo sponsor Betsson.sport e il logo dello scudetto (con il 20 serigrafato all'interno già presente nelle altre divise).La terza maglia 2024/25 saràsu due fasce che partono all'altezza delle spalle,e sono lunghe per tutta la divisa, ma anche prima del bordino che rifinisce la manica. Anche il colletto sarà diviso metà Giallo e metà nero. Richiamerà la casacca firmata da Umbro per la stagione 1996-1997 il cui sponsor era allora Pirelli.

La particolarità più importante di questa divisa, oltre ai ricami in stile comic dei "disegni" degli inserti neri saràe si inserirà proprio nella trama dei ricami in nero della divisa. Ecco le foto e i dettagli rilevati dal sito.