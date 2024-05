Sneijder: "Mourinho va al Fenerbahce, me l'ha confermato. Inter? Mi aspettavo di più in Champions"

AFP/Getty Images

conferma: "".L'olandese, ex centrocampista tra le altre di, ha parlato a Sky Sport in vista della finale di UEFA Champions League, che vedrà le merengues affrontare il- "Questa è una finale. Il Real Madrid ovviamente è favorito, ma in finale può succedere di tutto. Secondo me vincerà il Real Madrid, ma guai a sottovalutare il Borussia Dortmund, che è stato in grado di eliminare squadre come Atletico Madrid e Paris Saint Germain. Il Real Madrid però ha un'esperienza incredibile e giocatori di grande qualità, sarà impossibile vincere per i gialloneri".

- "Cosa ha di speciale? E' fortissimo. Non ho mai lavorato con lui, ma da fuori sembra essere il papà di tutti i giocatori. Anche tatticamente è bravissimo".- "Vinicius e Rodrygo faranno la differenza".- "L'Inter ha fatto molto bene in campionato, anche se mi sarei aspettato qualcosa in più in Champions. È una squadra fortissima, il prossimo anno arriveranno almeno in semifinale di Champions".- "Ho parlato con lui questa mattina, mi ha confermato che andrà al Fenerbahçe. Visto il mio passato al Galatasaray sarà più complicato ora vederci (ride, ndr)".

- "E' un giocatore fortissimo, avrebbe meritato la convocazione agli Europei. Andrà in una squadra di primo livello".- "Secondo me possiamo arrivare in semifinale. Germania, Francia e Inghilterra sono troppo forti, per noi il massimo a cui possiamo ambire è la semifinale".