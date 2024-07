Spagna, De La Fuente: "Come Yamal ce ne sono pochissimi. Bellingham? Talento innato"

Getty Images

In vista della finale di Euro 2024, che si giocherà domenica sera in Germania tra, il commissario tecnico delle Furie Rosse,ha parlato ai microfoni della Uefa. Tra le dichiarazioni, il ct si è soffermato sui due protagonisti della sfida,. Ecco le parole:- "È un calciatore che mi piace molto. Ha qualità che mi piacciono molto. È un giocatore forte che ha qualità tecnica e armonia tra i suoi punti di forza, e che ha anche agilità ed eleganza. Ha queste virtù, fa gol, è un talento innato che sta diventando molto importante. Esteticamente è molto piacevole da guardare".

- "E’ un talento calcistico naturale su scala eccezionale. Ce ne sono pochissimi come lui. La sua grandezza si misurerà in quanto riuscirà a rimanere ogni giorno più umile. Il calcio ha tanti alti e bassi. Un giorno vieni elogiato, il giorno dopo criticato, molto. Deve mantenere un equilibrio e la maturità che ti permettono di evitare i grandi alti e i grandi bassi. Perché questa è la storia del calcio, accadrà sempre. La cosa speciale in questo momento è quanto sia difficile fare quello che sta facendo a 16 anni con tale naturalezza. Ma la nostra responsabilità come coloro che contribuiscono a formarlo, al di là del coaching, è quella di aiutarlo a mantenere i suoi valori, l’umiltà, la responsabilità, la professionalità. Queste cose lo renderanno una persona ancora migliore man mano che crescerà, e poi un calciatore ancora migliore. Per nostra grande fortuna, è spagnolo e speriamo di goderci un grande calciatore, se avrà fortuna, per molto tempo ai vertici del calcio mondiale".