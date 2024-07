Un'esultanza iconica che torna di moda 33 anni dopo, nel momento più importante. Il passaggio in semifinale dellaporta la firma di Mikel: l'inserimento del centrocampista resterà negli annali del calcio spagnolo, comunque finisca questo torneo.Quando sembrava tutto incanalarsi verso i calci di rigore, l'uomo meno atteso ha riscritto la storia e portato i suoi tre le top 4. In realtà forse un Merino ce lo si poteva attendere. Nello stesso stadio di Stoccarda infatti suo padre era entrato nel tabellino di unoe, oltre alle marcature di Urban (doppietta), Buchwald e Sverrisson, figura anche quella di Angel Merino.

Dad, Son, 33 years apart, same stadium, same celebration! pic.twitter.com/txOD7ReevS