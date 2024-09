Spal, arriva El Kaddouri: tutti i dettagli del super colpo

Getty Images

Manca solo l'annuncio che arriverà domani ma lariporta ufficialmente in Italia Omar. L'exsi allena con la squadra di Ferrara già da tempo, da svincolato, e diventerà nelle prossime ore un nuovo biancoazzurro. A volerlo fortemente è stato l'allenatoreche con lui ha un ottimo rapporto.Il nativo di Bruxelles ha ancorae rappresenta un innesto di assoluto livello per la Spal, impegnata nel campionato di. In Italia - dove torna a distanza di 7 anni - ha vestito le maglie diIl campionato degli emiliani è partito con un pareggio e una sconfitta. La Spal èin classifica nel girone B a causa dei 3 punti diche inflitti a causa dei ritardi dei pagamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di gennaio e febbraio.