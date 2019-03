Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria. "Al momento siamo abbastanza sfortunati con gli arbitraggi, c'è un eccesso di VAR. Un gol annullato così è una cosa abbastanza anomala. Nel primo tempo non abbiamo interpretato bene la partita, nella ripresa abbiamo accorciato le distanze ma per gli episodi non siamo riusciti a pareggiare. La squadra poteva meritare di più questo pomeriggio. Abbiamo delle situazioni che dovevamo valutare meglio, siamo stati disattenti. Loro hanno dei giocatori di grande qualità come Quagliarella che ci punisce spesso. Abbiamo reagito nella ripresa, però dispiace perchè per noi le partite diminuiscono e i punti sono sempre più importanti. Bisogna rimboccarsi le maniche, da martedì ci metteremo a lavorare con più determinazione per arrivare con più punti per arrivare alla salvezza".