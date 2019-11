Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra gli estensi e la Sampdoria: "Sappiamo che è una gara importante, serve una gran partita contro una squadra che come noi è in difficoltà: attenzione e rispetto dell’avversario, facendo una partita da Spal. Sulla Samp devo dire che i cambi di allenatore portano scosse e stravolgimenti, ha portato certamente più esperienza, ma anche prima il tecnico era bravo. Noi un giorno di riposo in meno? Può incidere ma non voglio alibi, serve una squadra bella e pimpante, col furore delle ultime sfide”.



SULLA SAMPDORIA - "La Samp verrà per fare risultato, non c’entrano nulla con la lotta salvezza e noi per questo dobbiamo rimanere molto attenti. Hanno valori superiori che fin qui non sono riusciti ad esprimere, io comunque possiedo una rosa che può giocarsela con tutti e lo dimostreremo. Serve restare sempre attaccati al treno della salvezza, ci sono ottimi margini miglioramento".