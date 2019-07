Attraverso un comunicato ufficiale, la Spal ha ufficializzato gli allenatori delle squadre giovanili per la prossima stagione:



PRIMAVERA: Luca Fiasconi

UNDER 17: Fabio Perinelli

UNDER 16: Claudio Rivalta

UNDER 15: Riccardo Bovo

UNDER 14: Jonatan Binotto