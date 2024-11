Sparta Praga-Atletico Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

vuole dare continuità alla grande vittoria in casa del PSG, ottenendo il secondo successo consecutivo in casa dello. I colchoneros, martedì 26 novembre, alle 18:45 saranno ospiti della squadra ceca, reduce da due sconfitte consecutive contro Brest e Manchester City. Lars Friis vuole impensierire gli uomini di Simeone che, dopo sei punti in quattro partite, sono al 23esimo posto in classifica e vogliono continuare a scalare la classifica dopo i tre punti ottenuti a Parigi.

Partita: Sparta Praga-Atletico Madrid

Data: martedì 26 novembre 2024

Orario: 18:45

Canale TV Sky Sport 253

Streaming: Sky Go, NOW TV

Vindahl; Vitik, Panak, Cobbaut; Wiesner, Laçi, Kairinen, Rynes; Pesek, Haraslin; Olatunji. FriisOblak; Molina, Witsel, Lenglet, Lino; Llorente, Barrios, Koke, Callagher; Alvarez, GriezmannDifesa a tre per lo Sparta Praga, con Vitik, Panak e Cobbaut a protezione di Vindahl. In avanti spazio all’ex Sassuolo Haraslin, autore del gol del momentaneo vantaggio nell’ultima partita di campionato contro il Teplice, finita 1-1.

Nell’Atletico qualche dubbio sulle fasce. Samuel Lino dovrebbe giocare terzino sinistro, ma attenzione a Galan che potrebbe essere impiegato in quella posizione, con il brasiliano che scalerebbe nei quattro di centrocampo. A destra ha qualche chance Giuliano Simeone, figlio del Cholo, già titolare con il PSG.Sparta Praga-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport 253.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.