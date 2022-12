"João Gervásio Bragança Moutinho sarà un calciatore dello Spezia a partire da gennaio. Il laterale portoghese, reduce dall'esperienza negli USA con l'Orlando City, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club di via Melara fino al 30 giugno 2026 e già questa mattina ha svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Gotti grazie al nullaosta concesso dalla MLS.



Classe 1998, Moutinho ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili dello Sporting Lisbona, prima di approdare negli Stati Uniti all'età di 19 anni, dove ha indossato le maglie del Los Angeles Fc e dell’Orlando City, squadra nella quale ha militato per quattro stagioni, collezionando 69 presenze e conquistando, nella passata stagione, la U.S. Open Cup, evidenziandosi come uno dei migliori esterni difensivi del campionato. Pilastro della formazione della Florida, Moutinho è un laterale mancino, dotato di ottima corsa e tecnica, capace di coprire tutta la fascia di competenza grazie anche a spiccate doti offensive e a un'eccellente visione di gioco e ora è pronto a dare il proprio contributo alla causa delle Aquile con indosso la maglia numero 5".