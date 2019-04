Un hacker ruba due milioni alla Lazio nell'ambito dell'operazione de Vrij, e non è una spy-story. La storia è oramai al vaglio degli organi competenti, ma sta assumendo sempre più contorni oscuri e inquietanti: nel giugno 2016 la Lazio versa l'ultima rata dell'affare de Vrij al Feyenoord. E un hacker truffa la società di Lotito.



HACKER LAZIO - Ripercorriamo la storia: il pagamento di de Vrij viene suddiviso in 4 tranche diverse, ma l'ultima rata, agli olandesi del Feyenoord, non arriva mai. Secondo quanto riporta Il Messaggero, un hacker francese residente in Svizzera sarebbe riuscito ad inserirsi nella trattativa, con un’identità fittizia. Si sarebbe spacciato per un dirigente della squadra olandese, aprendo poi un conto nella stessa banca dove erano state versate le altre rate del pagamento. La Lazio gli ha inviato gli ultimi 2 milioni prima di accorgersi della truffa: ha avviato una procedura legale con l'accusa di frode internazionale, truffa e sostituzione di persona. I due club hanno presentato la questione al Tribunale della Uefa, a Nyon. L'avvocato della Lazio, Gentile, è sicuro: “La Lazio ha pagato, sono gli altri a non aver ricevuto. Siccome il cambio del conto corrente è avvenuto all’interno del club noi riteniamo che ci sia stata una complicità interna o non interna".