Südtirol-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Nella seconda giornata di Serie B la Salernitana di Giovanni Martusciello giocherà in casa del Südtirol, che dopo il campionato scorso chiuso a metà classifica in panchina ha confermato l'ex allenatore delle giovanili Federico Valente., che ha superato il Cittadella con lo stesso risultato: sotto 0-1 fino al recupero del secondo tempo, in pochi minuti l'hanno decisa Daniliuc e un autogol di Angeli.

– Südtirol-Salernitana, con calcio d'inizio alle ore 19.30 di sabato 24 agosto allo stadio Marco Druso di Bolzano,. La telecronaca sarà affidata a Andrea Calogero.• Partita: Südtirol-Salernitana• Data: sabato 24 agosto 2024

• Orario: 19.30• Canale TV: /• Streaming: Dazn: Poluzzi, Giorgini, Ceppitelli, Masiello, Molina, Arrigoni, Kurtic, Cagnano, Tait, Casiraghi, Odogwu.: Valente.: Sepe, Daniuluc, Bronn, Velthuis, Bradaric, Legowski, Amatucci, Maggiore, Verde, Simy, Valencia..: Martusciello.