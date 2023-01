La finale di Supercoppa è sempre più vicina, l’Inter non recupera Marcelo Brozovic e così Simone Inzaghi si ritroverà ancora ad avere gli uomini contati in mezzo al campo, dove però ci sarà il gradito rientro di un uomo molto importante per gli equilibri della squadra, ovvero Nicolò Barella. Calhanoglu, invece, aveva già tolto ogni dubbio in merito alle sue condizioni fisiche, offrendo un’ottima prestazione nell’ultima partita di campionato contro il Verona.



L’uomo più atteso, ovvero Lukaku, dovrebbe iniziare dalla panchina. Inzaghi gli ha lasciato ancora una piccola porta aperta, ma il fatto che si alleni a parte da oltre una settimana non gioca sicuramente a suo vantaggio. Lì davanti, quindi, ci sarà ancora spazio per Dzeko e Lautaro, ormai inseparabili da un anno e mezzo. A sinistra, spazio per Federico Dimarco, mentre a destra, contro Theo Hernandez e Leao, ci sarà molto probabilmente Darmian, che al momento è in vantaggio su Dumfries, non ancora al 100%.



LA PROBABILE - Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.