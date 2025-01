Supercoppa spagnola, la moglie di Dani Rodriguez denuncia: molestie durante Real Madrid-Maiorca

AFP via Getty Images

Dalla Spagna arrivano notizie e racconti poco piacevoli riguardo a quanto accaduto sia dentro che fuori dallo stadio di Gedda in occasione della semifinale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Maiorca del 9 gennaio.

MOLESTIE - A raccontare i fatti è il quotidiano spagnolo As, che riporta le parole di Cristina Palavra, moglie del calciatore del Maiorca Dani Rodriguez, che era insieme a Natalia Kaluzova, moglie di Dominik Greif: “Alcuni ragazzi hanno iniziato a farci foto da vicino, ci hanno molestato. L’uscita è stata un po’ complicata. Siamo andati con i bambini, eravamo senza sicurezza. Ero con la bambina addormentata, i bambini… Ci siamo sentiti un po’ spaesati perché non avevamo nessuno a proteggerci. Non si poteva fare altro, non era organizzato un percorso da fare con membri dell’organizzazione dallo stadio fino all’autobus” ha spiegato all’emittente televisiva IB3, raccontando quanto accaduto alla fine della partita, durante l’uscita dal King Abdullah Sports City.

PROBLEMI TRA TIFOSI - Anche altri tifosi dl Maiorca hanno segnalato atteggiamenti intimidatori subiti da sostenitori del Real Madrid all’uscita dallo stadio. Alla trasmissione Tiempo de Juego de la Cope un tifosO ha dichiarato: “La cosa peggiore è stata alla fine della partita. Siamo dovuti restare qualche minuto in più perché dovevamo andare tutti insieme all’autobus. Nel tragitto di circa 15-20 minuti fino al bus, ci hanno continuamente insultato. Siamo passati in mezzo a centinaia di persone che ci scattavano foto senza consenso, ricevendo anche colpi in testa, prendendoci in giro, facendoci il segno del 3-0 con le dita. La parte peggiore l’hanno subita le donne che sono state toccate e a cui sono state scattate foto senza consenso. È una cosa molto grave. La Federazione deve rifletterci su”.

INDAGINI - La Federcalcio spagnola si è riunita a Gedda per analizzare i racconti delle mogli di Dani Rodriguez e Dominik Greif, che, stando ai loro racconti, sono state fotografate senza consenso e avrebbero, insieme ad altre donne presenti, subito molestie. Il Maiorca, intanto, sta cercando di fare chiarezza e sta raccogliendo foto e video che possano essere utili per raccogliere indizi da consegnare alle autorità locali, che, come fanno sapere fonti interne, stanno indagando: “Al momento non sono state prese decisioni in merito, ma le autorità stanno indagando sull’accaduto".