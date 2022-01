A partire dalle 21 a San Siro andrà in scena la Supercoppa Inter-Juve che assegnerà il primo titolo stagionale. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Prima di questa edizione, Samir Handanovic era il giocatore con più presenze in Serie A (535) senza aver mai disputato una gara in Supercoppa Italiana da quando questa è stata istituita nel 1988.